美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，政權會和平轉移給第二任川普政府。

美國總統大選大勢底定，民主黨候選人拜登宣布贏得下一屆美國總統大位，但總統川普卻堅持不認敗選，表示將發起一連串法律行動指控民主黨在選舉中舞弊，川普還能否「起死回生」，引起國內眾多網友討論。

值得注意的是，除川普一人不服選舉結果，日前曾被認為「放生川普」的共和黨也有多位政治人物出面表態：選舉尚未結束；而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更在受訪時笑著指出，「政權一定會平順移交，但卻是移交給第二任川普政府」，但蓬佩奧並未表明他認不認為有選舉舞弊。他強調，世人都了解，這需要時間，而2000年時，就花了超過37天，政權才成功過渡。

另一方面，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和參院共和黨高層其他成員仍繼續暗示，總統大選結果未定，川普還是可能贏。外媒報導，麥康奈說，在選舉人投票前，有疑慮的候選人在擁有適當管轄權的法庭裁定下，有權重新計票，這雖不尋常，但也不至於令人擔憂。共和黨籍參議員布朗特（Roy Blunt）也附和了這說法，甚至說：「總統並沒有大輸——老實說，他可能根本沒輸。」

其中，蓬佩奧受訪時的一抹微笑引起國內網友不小關注，在台灣論壇上就有網友指出蓬佩奧的這笑「讓人心裡發寒」，也有人指出「蓬佩奧這樣務實的人都…搞不好真的有致命性的證據，共和黨大老都在轉彎」、「坐等笑話」、「他之前是CIA局長，難道有消息？」、「又是浮木」、「風向好亂啊」、「水越來越深、劇情越來越精彩，蔡英文政府轉彎挺拜會不會又被打臉？」

(中時新聞網)