「台美經濟繁榮夥伴對話」20日登場，蘇揆上午在地政節活動受訪時說，由此可見在蔡總統領導下，台美關係愈來愈好，也有必要更進一步加強合作，而且不止是經貿，很多方面都可以看到蔡總統及政府的成績。

「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）將於11月20日在華府及台北兩地以實體結合線上方式舉行。經濟部次長陳正祺將率團赴華府與美方進行實體會議，經濟部部長王美花也將與行政院政務委員鄧振中及相關部會官員以視訊方式同步參與，跟美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉奇（Keith Krach）對談。

蘇揆表示，美國國務院剛發表台美之間將舉行相關經貿繁榮夥伴對話，我方也會派代表參加及視訊，大家可看到在蔡總統領導下台美關係愈來愈好，事實上台美雙方的經貿互動已經高達2.43兆金額，美國對台投資高達7000多億，我們也有必要在雙方更進一步加強合作，不止在經貿方面，在很多方面大家都可以看出蔡總統所做的努力，及政府所做出來的成績。

(中時 )