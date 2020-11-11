高雄市議員黃捷。(圖/取自臉書「黃捷 高雄市議員」)

高雄市議員黃捷以26歲「政壇最年輕議員」之姿，又因在質詢期間對時任高雄市長韓國瑜「翻白眼」，獲封「白眼女神」成為各界矚目焦點。日前黃參與文化局所舉辦的2020陸海空三軍眷村嘉年華，以「皮衣加手槍」的刺客扮相現身，刊出一系列照片獲得超過11000位網友按讚，迴響熱烈。

黃捷在臉書發文，寫道：「皮衣加手槍，今天是刺客造型，有感受到殺氣嗎？文化局舉辦2020陸海空三軍眷村嘉年華，十一月在鳳山黃埔新村有系列活動，歡迎大家來加入刺客聯盟（誤）。」

不僅如此，黃捷更表示：「我上任以來一直很希望黃埔新村的文史能從保存、延續到發展，除了電影《返校》曾來這裡取景，這裡還有很多痕跡是我們正視歷史最值得一看的現場。我會持續關心、持續努力，也邀請大家來一探究竟！」

文章一出，獲得超過11000個讚、超過320則留言與數十次分享。網友紛紛留言：「這是民初電影的海報嗎」、「加上墨鏡就是駭客任務了」、「太帥美了啊啊啊啊啊啊啊」、「小姐姐太帥啦」、「可以去從軍，搞不好成為軍中情人」、「帥氣的小姐姐，愛了愛了」、「好美麗的議員」、「哇！好甜的笑容，水喔！」

(中時新聞網)