女直播主涉嫌聯手詐騙集團，詐粉絲斗內千萬。（截自網路）

20171224中天新聞 差很大！網紅靠道具、妝容 直播前後「判若兩人」

4名外型亮眼的女直播主，涉嫌配合詐騙集團，巧令名目誘騙粉絲「斗內」，騙取錢財超過千萬元。日前4女遭警方逮捕歸案，本尊素顏容貌曝光，「真相」讓網友看傻，直呼：嚇死！

北市大安警分局日前破獲以陳姓男子為首的詐騙集團，該集團吸收某直播平台的4位女直播主，以她們的名義在網路交友軟體找人配對後，由小編佯裝女直播主與男粉絲私訊聊天，待被害人陷入愛情陷阱，再巧令名目誘騙「斗內」騙取錢財。

警方接獲被害人報案後，立即組成專案小組監控蒐證將近半年，發現至少30人受害，總損失金額超過千萬元，其中一名被害人損失300萬元最高。警方日前收網將陳嫌、直播主等16人查緝到案，查扣現金15萬元、工作手機18支、電腦9台等贓證物。全案訊後，依組織、加重詐欺等罪嫌移送北檢偵辦，4名女直播主皆否認犯案，以3到10萬元交保。

4名直播主白白、娜娜、林萌、愛黎，在網路上的形象清一色是白嫩纖細、爆乳正妹。只不過遭逮時真實容貌跟著曝光。據ETtoday新聞雲報導，交保當日，只有白白一人妝容完整並快步離去，另外3人幾乎都是頂著素顏離開。

女直播主真實樣貌讓網友驚呆，PTT鄉民紛紛留言：「醜成這樣.... 嚇死」、「好像我媽」、「怎麼都不同人」、「沒濾鏡特效化妝的真人 真的慘」、「帶上口罩還看得出很醜 這....」、「真是嘔嘔嘔.....」、「變身逆 差真多」、「宅宅真的好騙」。

(中時新聞網)