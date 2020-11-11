全球成衣紡織業稼動率陸續回升，帶動高林股等工業用縫紉機廠需求，連帶大陸工業用縫紉機零組件大廠強信-KY也受益，10月合併營收1.43億元，不單創今年單月營收新高，也是同期次高。強信表示，強信訂單持續回升，第四季營運可擺脫谷底回升向上。

新冠肺炎爆發初期，大陸、歐美成衣紡織業營運幾乎停擺，連運動品牌大廠Nike都宣布全球裁員，致使高林股等工業用縫紉機製造廠營運嚴重受創，連帶強信生產工業用縫紉機刀具等產品出貨也下滑。幸好歐美各成衣品牌門市第二季末陸續開業重啟營運，經過第三季去化庫存，工業用縫紉機廠與成衣廠第四季起重啟拉貨動能。

高林股10月合併營收回升至1.31億元，年成長16.47％，呈現9、10月連續兩個月營收成長；前10月累計合併營收12.67億元，年衰退縮至29.09％。

強信10月合併營收以新台幣計價為1.43億元，創今年單月營收新高，比9月成長25.54％，較去年同期增加5.47％。前十月合併營收9.95億元，比去年同期衰退幅度縮減至32.4％。

強信表示，隨著後疫情時代來臨，成衣大廠產能稼動率陸續回到疫前水準，帶動耗材需求提升，產業秩序回復正常軌道，加上工業用縫紉機庫存與成來廠耗材庫存都處於低水位，挹注強信10月份營收重新回到年成長軌道，既有訂單開始回流，強信對第四季營運從保守觀望回到審慎樂觀態度。

(工商 )