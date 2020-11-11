勤美（1532）集團的金屬成型事業，上半年受疫情影響，單月營收一度縮減至5.1億元，如今，隨著10月份已經回復到9億元，挹注集團10月合併營收達17.14億元，年增率高達92.2％，單月業績表現亮眼。11日早盤爆量、股價最高站上35元，上漲了1.25元，漲幅逾3％，成交量1300張。

勤美集團前10月合併營收97.55億元，雖然年減14.9％，但在疫情、貿易戰等不利因素衝擊下，相較於其他汽車部品相關製造商，勤美金屬成型本業表現相當穩健，公司48年來累積的深厚技術及國際級客戶基礎是主要原因。

展望第四季，在新開發客戶逐步進入量產，再加上需求回升，整體鑄件出貨量預計會逐漸提升，長期而言，在中國大陸推動環保政策帶動下，有利勤美在市占率進一步提升。

因應未來業務成長需求，勤美武漢新廠已開始建設，預計2021年Q2完工開始生產，量產新客戶新開發之訂單。

(工商 )