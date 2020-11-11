電商雙11大促打的火熱，資策會產業情報研究所（MIC）針對「雙11網友網購意向」進行網路調查，2020年台灣網友在雙11檔期的網購預算平均為新台幣10,350元，有6成網友消費預算在7,000元之內。今年受到疫情影響，以及消費者對於雙11檔期熟悉度穩定上升，確定有意願購物者從2019年22.4％上漲近兩倍至40.1％，而「免運活動」仍然是最能吸引消費者的促銷手段。

資策會MIC調查顯示，網友選取購物平台的前五大因素，依序為：價格便宜（比例60.6％）、商品種類齊全（39.1％）、網路購物金回饋（34.8％）、物流配送快速30％與平台介面好用度（20.1％），其中，物流配送較2019年上升近5％，購物金回饋比例雖略微下降，仍為選擇平台的重要因素。

產業分析師陳冠文表示，須注意「商品種類齊全」較2019年比例上升10.6％，排名從第3名上升至第2名，反映出消費者對於商品種類重視度有所提升，網購型態逐漸朝向一站式購足生活所需的方向發展，建議業者掌握「價格」、「種類」與「回饋」三大原則，優化物流配送與介面操作，提升消費者使用頻率，進而強化忠誠度。

調查也顯示，免運活動（58％）仍然是最為吸引消費者的促銷手段，其他促銷活動吸引力排名依序為：銀行信用卡優惠（40.8％）、與雙11有關的諧音促銷（32％）、網路限量/特惠/首賣活動（28.5％）與滿額贈購物金（26.9％）。其中，「免運活動」比例較2019年上升11.2％，「網路限量/特惠/首賣商品」比例下降7％，男性消費者更在乎銀行信用卡優惠，而女性則更注重免運活動。陳冠文觀察，消費者網購頻率持續提升，且更加習慣「想買就買」、不用湊滿額也能享有免運的服務模式；而消費者已開始習慣各種電商購物節的特價促銷活動，因此對特惠活動刺激有感度呈現下降趨勢。

前五大網友購物品項依序為：3C家電（33.4％）、日常用品（29.4％）、服飾配件（18.1％）、食品保健（15.3％）與美容保養（14.6％）。

(時報資訊)