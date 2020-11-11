短視頻應用程式TikTok母公司字節跳動在周二晚間對美國聯邦上訴法院提出上訴，挑戰川普行政團隊在周四即將生效的命令，該命令要求字節跳動必須出脫和出售手中的TikTok業務。

川普在8月14日下令字節跳動必須在90天內售出TikTok，而最後期限落在本周四。

TikTok表示，我們要求延長30天，這是8月14日的命令中所允許。而沒有延長期限，TikTok別無辦法只能在法院提出上訴，以保護自身權利。

白宮、財政部和司法部目前皆無相關評論。

字節跳動原計畫將兩成股權售予亞馬遜和甲骨文，但該交易目前停頓，談判仍在進行，川普此前僅表示，對該交易表示祝福，而出售的期限將在本周四到期。

另一個美國商務部對TikTok的限制已經被聯邦法院所阻擋，商務部的限制包括禁止美器與民眾與TikTok的交易，欲影響TikTok在美國的使用。

(時報資訊)