安徽省委書記李錦斌10日晚間指出，新冠肺炎疫情防控「常態化」並不等於「正常化」，「低風險」也絕不等於「零風險」，從該省阜陽市潁上縣確診一例外部關聯新冠肺炎病例來看，疫情仍未完結，危險仍在身邊，大考仍在繼續。

新浪網報導，安徽省官方指出，以刻不容緩的戰時狀態防疫，從速全面展開流行病學調查，及時將相關人員追溯管理到位。

安徽省防疫視訊會議10日召開，李錦斌在會中強調，要強化精準措施，擴大工作力度，確實把常態化疫情防控抓細、抓實。要堅持內防反彈，立即採取行動，劃定管控圈，加強全面細緻的流行病學調查溯源、嚴格規範的隔離和檢測措施、重點部位和區域管控、重點人群監測，用最短時間將傳染源一網打盡，確保精準管控到位。

合肥晚報報導，10日上午8時17分。安徽省阜陽市潁上縣確診一例新冠肺炎病例。患者蘭某是9日上海市通報的新冠肺炎確診病例王某某的密切接觸者。

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