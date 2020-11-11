桃園市龍潭區北龍路59巷日前增設1組號誌，啟用後卻導致車輛回堵嚴重，讓駕駛氣得跳腳。市府交通局經會勘後，決議僅在尖峰時期維持3色號誌，其餘時間用閃光方式，預計試辦一個月；路口也將增設行人穿越線，確保民眾通行安全，期在行人及駕駛需求中找尋平衡點。

北龍路為地方交通幹道，上下班時間總是擠得水洩不通，巷口民眾想過馬路，只能小心翼翼躲避車潮。中山里長鍾秉樺為顧及行人通行，提議在北龍路59巷外增設一組紅綠燈，保障學童及年邁鄉親的安全，避免再傳車禍事故，號誌也在9月時正式啟用。

設置紅綠燈雖然美意十足，卻意外造成通行車輛回堵。市議員徐玉樹指出，北龍路全長僅有300公尺，卻有3組號誌同時運作，分別位於158號、117號、59巷，每逢紅燈就累積長長車潮，讓用路人怨聲載道，周邊攤販更是吸足廢氣，他便召集相關單位前往現勘尋求解方。

交通局交通工程科長劉廣堂指出，為顧及駕駛及行人需求，號誌從全天候改為每日上下班尖峰時段運作，一天僅有早上6點30分到8點30分，以及下午4點30分到6點30分會有3色號誌運行，其餘時間則以閃光號誌運作。巷口也會在近期派工繪製行人穿越線，以保護行人通行安全。

(中時 )