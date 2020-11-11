台北市警局蘇姓員警今年8月執行掃黃勤務時，趁女警專心調整身上密錄器之際，故意站在她身後，趁她轉身時伸出手肘觸碰她胸部「揩油」，女警驚嚇不己，事後驚覺被蘇性騷擾，憤而提告。台北地檢署依性騷擾罪起訴蘇員。

檢方調查，蘇員是今年8月24日下午3時44分，受警局指示執行「淨城掃黃」勤務，蘇員與派出所女警多人一同到台北市某旅店值勤時，見其中1名女警轉身忙著調整掛在胸前的密錄器時，認有機可乘，意圖性騷擾。

蘇員先故意站在她身後約1步距離，等女警調整好密錄器位置並轉身之際，將身體趨前，再以右手肘、手臂「滑過」觸碰女警的胸部，女警被蘇員的舉動嚇了一跳，回過神後才驚覺被蘇員「吃豆腐」。

事後女警憤而向長官投訴，並對蘇員提告。分局調查後，將蘇員依違反《性騷擾防治法》送辦。

據了解，檢察官調查時，蘇員否認性騷擾女同事，辯稱是「不小心」碰到，但檢察官不採信蘇員說法，依法起訴。

(中時 )