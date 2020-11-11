統一獅與中信兄弟鏖戰七場，自一勝三敗的劣勢後又三連勝漂亮逆轉，系列戰以四勝三敗戰績勇奪隊史第10座總冠軍，獅子軍為感謝球迷一路支持，將在台北、高雄各舉辦一場「榮耀10冠、時代相見」見面會，與獅迷共享重返榮耀的喜悅。

統一獅相隔7年再次稱霸，「榮耀10冠、時代相見」球迷見面會大咖雲集，華麗陣容不僅有「史上最年輕總教練」餅總林岳平及首席教練高志綱，還有系列賽獲得FINALS MVP的大學長 TAKE潘武雄，而拿下今年度中華職棒最佳九人的「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可更一同出席此活動，就是要讓球迷在球季結束後也能一次見好見滿最喜愛的選手！

見面會分別在臺北統一時代百貨(週五)及高雄夢時代購物中心(週日)，都將開放球迷與球星近距離合照，只要當日於統一時代百貨台北店與高雄店及康是美時代門市、高雄夢時代購物中心不限金額之消費，即可憑當日發票至指定位置進行號碼牌兌換，每場限量100位，數量有限，兌換完畢為止 ; 此外，也將安排出席選手現場與球迷朋友分享最令人感動的奪冠感言及心情。

今年在疫情影響的因素之下，教練與球員們皆減少許多對外公共活動，本回難得的相聚時光也讓選手非常珍惜並期待與大家見面，希望球迷都能來參加。

(中時 )