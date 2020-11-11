【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.11.11

今天恰逢11月11日，「雙十一」已經成為大陸地區最大的電商購物節。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，包括「雙十一」、「浙台合作週」、「進博會」等活動，蓬勃發展的大陸電商市場不僅為台胞提供了便利服務，也為台胞台企深耕大陸市場、拓展內銷提供了有力依託，創造了巨大商機。

大陸國台辦今天（11日）上午舉行例行新聞發佈會。發言人朱鳳蓮表示，大家這幾天應該都當了一把「尾款人」（指11日前預付訂金，11日開始付清餘額），手機「購物車」應該也換了好幾輪。11月是大陸最火的網路購物季，今年「雙十一」11月1號就提前啟動。

朱鳳蓮表示，根據預計，今年「雙十一」期間將吸引超過8億境內外消費者，25萬品牌，500萬商家參與，是覆蓋面最廣、參與度最高的一屆。大陸國家郵政局預計，「雙十一」期間日均快遞業務量將達到4.9億件，是平常業務量的2倍。去年，台灣地區是「雙十一」期間購買金額增幅最大的一個地區。大陸相信，今年台灣民眾也仍然會非常踴躍參與。

朱鳳蓮舉統計數字為例，大陸有14億人口，其中超過4億是中等收入人群，是全球最大和最具潛力的消費市場。截止到今年6月，大陸的網路銷售用戶已經達到了7.49億，其中電商直播用戶規模達到了3.09億。蓬勃發展的大陸電商市場不僅為台胞提供了便利服務，也為台胞台企深耕大陸市場、拓展內銷提供了有力依託，創造了巨大商機。

朱鳳蓮表示，為進一步幫助台資企業拓展大陸內銷市場，今年大陸各部門、各地方政府採取了很多切實措施，包括指導舉辦多場「台資企業擴內銷」線上推介對接活動，包括協助台商台青利用「直播帶貨」「短視頻」來拓展市場，也包括協商台商台企參加進博會。

「廣大台商台企搭乘大陸互聯網經濟快車，跟上大陸電商業發展節奏，獲得了實實在在的好處。」朱鳳蓮指出，「在剛剛結束的浙台合作週期間，兩岸企業在數字經濟、金融等產業實現更多對接。新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元。在剛剛結束的第三屆進博會上，首筆5億美元採購意向訂單也是由台灣企業簽下的。」

朱鳳蓮表示，「十四五」期間，大陸將進入高質量發展階段，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，形成更高水平的開放型經濟新體制。這其中就蘊含著兩岸交流合作、兩岸融合發展的巨大機遇，必將為廣大台灣同胞提供廣闊發展空間。

朱鳳蓮表示，大陸真誠歡迎廣大台灣同胞積極融入到中華民族大發展大作為新的時代中來，共謀美好生活，共創中華民族偉大復興美好未來。

與此同時，民進黨當局近來通過各種方式企圖使兩岸經濟「脫鈎」，但是另外一方面台灣的統計數據卻顯示，兩岸貿易呈逆勢增長的趨勢，對台灣經濟發展發揮了至關重要的作用。

朱鳳蓮回應，隨著大陸經濟企穩復甦和積極構建新發展格局，大陸對全球經濟復甦增長的拉動作用進一步顯現。兩岸貿易特別是台灣對大陸出口逆勢增長。據海關總署統計，今年1至10月，兩岸貿易額達2095.55億美元，同比（與去年同期相比）增長13％。其中大陸對台出口482.12億美元，同比增長7.3％；自台進口1613.43億美元，同比增長14.8％。按照台灣方面統計，今年1至10月，台灣對大陸（含香港）出口額佔其出口總額的比重為43.6％，其中10月份達到44％。

朱鳳蓮表示，這一組貿易數據充分表明，兩岸經貿合作符合市場經濟規律，具有強大的抗干擾能力，不是某些人某些勢力想「脫鈎」、想阻撓就能破壞得了的。作為一個有14億人口、有4億中等收入人群、全球最具潛力的大市場，大陸開放的大門會越來越大，合作的機遇會越來越多。

朱鳳蓮表示，兩岸經貿紅利切實造福廣大台灣同胞，台灣的發展前途在大陸、台灣同胞利益福祉繫於兩岸關係，會一再被事實證明。民進黨當局為了一黨之私，罔顧廣大台灣同胞的利益福祉，逆潮流而動、悖民意而行，不會得逞。

(中時 )