林利發文。（圖／翻攝自林利臉書）

林立去年和陳貞均結婚。（圖／中時資料照片）

男演員林利（本名：林立洋）去年和小14歲台灣粉絲太太陳貞均（Erin）結婚，兩人近來因疫情，林利常常香港、台北兩頭跑，上月小倆口鬧出第三者疑雲，陳貞均後來發文致歉女星陳柏渝，沒想到林利最近禍不單行，昨(10日)他發文透露母親送急診，讓粉絲十分擔心。

林利過去曾演出《新月格格》、《台灣靈異事件》、《土地公傳奇》等劇，早年他和胡渭康、蔣慶龍組成香港的「小虎隊」出道，後來蔣慶龍離隊，由孫明光補上。54歲的他去年情歸小14歲妻子陳貞均，成為台灣女婿，上月底陳貞均突然在臉書丟出震撼彈，貼出林利和陳柏渝對話截圖，怒嗆：「陳柏渝女士：我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉」

對此，林利第一時間喊冤，問自己不能有朋友嗎？又發文說：「一個成熟女人，是把房門關上，先把事情搞清楚，說明白，而（不）是急著上網給大家討論」，而陳柏渝也透過媒體澄清跟林利只是工作上的往來，揚言保留法律追訴權，陳貞均也低頭說：「對不起，我以後不會再干涉你們的聯絡，喜歡怎麼問候，都可以！要怎麼幫他接工作也都可以！」

婚變風波過去後，昨林利發文，寫下：「媽媽...今晚是我最難熬的夜晚，妳要加油，一定要好起來，媽媽，加油，我們都在...媽媽，辛苦妳了，撐過這一關，美美的回家，我們都在，加油啊」，透露人跟媽媽在伊利沙伯醫院急救室，《東網》聯絡上林利，但他暫時不肯多說，只回應這兩天有很多事要處理，「晚一點再分享，謝謝你們關心」。

(中時新聞網)