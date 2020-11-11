適逢水情嚴峻，各地都在實施自主節水，中興里長彭石松靈機一動，請來資深畫家陳昱辰為中興路288巷內老舊圍牆「修修臉」，山川壯麗、地球美景映入眼簾，精緻彩繪成為社區新打卡點。他說，珍惜環境是全民責任，藉由藝術造景宣導環保，兼具美化和教育功能，可謂一舉數得。

中興里向來以環保意識為人所知，垃圾不落地、落實分類已是里民日常，曾多次榮獲環保局績優獎狀。里內還設有「棄而不捨修惜站」，專門將尚且堪用的家具重新變身，提供給低收入戶及日照中心使用，暖心舉動成為鄉里美談。

近期，彭石松看見桃園國軍總醫院後面牆面斑駁、油漆剝落，決定大搞創意，以彩繪方式讓圍牆穿新衣，美化與修復雙軌進行。和畫家陳昱辰、軍方溝通後，先行將老舊牆面重新洗刷，塗上厚厚水性膠打底，再以「環保」作為發想，繪製地球、山川及海洋造景，吸引不少路過民眾前去欣賞、打卡。

陳昱辰說，彩繪牆共有4面，敘述地球村正受人類所害，海洋動物與塑膠製品共居，河川充滿人造垃圾，與一旁的山川美景形成強烈對比，但只要懷著環保之心，用愛去珍惜地球資源，就能找回蔚藍與綠意。

居民曲先生說，中興里響應環保多年，但口頭宣導總是稍嫌制式，視覺藝術反而帶來不同效果，加上近期台灣久旱不雨，珍惜環境更該成為全民運動。

龍潭中興里近期讓斑駁牆面穿新衣，用視覺宣導環保、節水概念，成為地方新打卡點。（黃婉婷攝）

(中時 )