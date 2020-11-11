藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐遭控「非法製造手槍未遂罪」，士林地院今(11日)日上午3度開庭，孫安佐進入法庭前表示「今天不方便受訪」，隨即與律師快速進入法庭內。上月14日開庭時，辯護人曾表示說，孫鵬、狄鶯送兒子到美國，寄宿家庭沒有爸爸，孫鵬後悔所託非人，導致兒子組裝手槍零件，但孫安佐並沒有要完成手槍，在美並無違法，請法院給予不受理判決。

孫安佐遭控非法製造手槍三度出庭，低調說今天不方便發言。(李文正攝)

一改過去出庭前還會聊天的態度，孫安佐今天謹慎許多，上次開庭前對於無法「出國散心」，遭限制出境、出海8個月，孫說：「這就是命啊！沒關係！他（法官）想要限制出境就限制出境，我不會不爽。」但是今天卻隻字不提，反而說「不方便說話」，應該是在辨惑人建議下減少給外界做文章的機會。

上次庭訊時，孫安佐否認製造手槍未遂罪，辯護人也答辯，反駁檢方以美國法典第18篇第922條中，接收任何槍枝行為均須執照，而孫安佐擁有槍枝並無違法。辯護人以同法921條所指的處罰的指商業行為，販賣手槍須經許可，但孫安佐僅為17歲高中少生，赴美求學人生地不熟，雖有安排寄宿家庭，但家中只有媽媽，導致異鄉人未受到妥善照顧，孫鵬、狄鶯亦後悔所託非人，兒子才會組裝手槍零件，並非要商業販售。

辯護人當時更強調，孫在美經歷法院審判，對於一個10幾歲小孩，內心的恐怖，並非一般常人所能體會。孫安佐製造槍枝為個人使用，主觀上只因喜愛槍枝「異想天開」，沒有組裝成功的可能。

另一位辯護人則表示，美國憲法保障持有手槍，在美組裝槍枝並不犯罪，孫安佐擁有有槍枝，不需經我國政府許可，我國槍砲彈藥刀械管制條例僅限我國領域，也不可能許可孫安佐在美持有部分。

(中時新聞網)