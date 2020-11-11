新冠疫苗即將面世，對許多產業類別重振預期已經提前反應在股市，但美國前財政部長路傑克(Jack Lew)認為，經濟上艱難挑戰至少還要再持續1至2年，並指出共和黨、民主黨2黨惡鬥是易情之外影響美國經濟更大變數，政權交接前跛鴨時期若無法通過新紓困法案，對美國經濟傷害會加深，全面的財政政策對現階段美國經濟復甦會更有效，而不是光靠Fed(聯準會)的貨幣政策獨撐大樑。

路傑克在柯林頓(Bill Clinton)任內就擠身民主黨財經決策與職務高層，歐巴馬(Brack Obama)任內更先後歷任管理及預算辦公室主任、白宮幕僚長，2013年初起接任財政部長直至歐巴馬卸任，並且擁有民主黨籍。

他對疫苗對抗新冠病毒作用期待，但對其經濟上作用很保留，「我不是科學家，但會正面看待關於疫苗好消息。現在我們面臨的不是個自然的經濟周期，而是以健康驅動的周期。常識和經驗告訴我們，如果美國和歐洲無法正常開放，經濟不會好轉，這就是為什麼GDP(國內生產總值)數據不錯，我們經濟仍比以前低3至4%。即使疫苗發揮作用，我們也必須保持警惕，因為完全恢復還要一段時間，我認為未來1、2年仍將面臨艱難挑戰。」

路傑克指出拜登(Joe Biden)入主白宮與現任總統川普(Donald Trump)最大不同：「最大差別就是美國將回歸正常，為世界大部分地區帶來和平。和有共同價值觀的盟國對抗，是在幫助對手、傷害朋友，讓對手有機會介入我們曾經進步但現在退後的區域，這違反美國利益。全球應該對美國重回更傳統角色鬆口氣。當然，認為過去4年經歷可以隨著拜登勝選一夜抹去也不實際。」

歐巴馬時期就有過在民主黨執政、國會歸共和黨分裂政府下服務經驗，路傑克也呼籲朝野放下對抗，加速讓新財政紓困法案過關。他說：「我原本以為他們已經記取一些教訓(註：今年2波紓困法案)，那也是美國經濟快速反彈原因，但現在看起來2黨互信互助正在消失，正好是金融危機時我們犯下的錯誤。金融危機的經驗讓我學到，政府太倚賴貨幣政策，但在整體財政政策卻做得不夠，後者是幫助走出衰退更有效辦法，貨幣做不了所有工作。」

路傑克還認為低收入戶、小企業主在這波新疫情會最受打擊，未來2至3個月政權交接跛鴨(lame duck)時期可能會讓美國人民極度痛苦，朝野應該盡速以選前協商為起點，盡快達成一致目標，讓新財政刺激措施出現，否則跛鴨時期對經濟傷害會更加深化。

(中時新聞網)