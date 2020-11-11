民進黨立委高嘉瑜本月2日質詢外交部次長曾厚仁，無意間揭穿開放萊豬進台，是民進黨政府「主動對川普政府釋出善意」。與高嘉瑜是北市港湖區立委選舉對手的國民黨副祕書長李彥秀今早在臉書發文、PO高嘉瑜質詢影片連結，表示為高嘉瑜得罪當道、曾厚仁恐官位不保的情形捏把冷汗，更大歎「臺灣人今天含著眼淚吃萊豬，明天抱著牌位吃核食」。

李彥秀以「蔡英文主動討萊豬吃」為題發文，全文如下：

到國民黨服務後，許多朋友會將高嘉瑜委員的新聞轉發給我，繁忙惱人的工作之餘，看看高委員引吭高歌，或是跟曲棍球先生高來高去，其實還挺舒壓的。

昨天朋友傳給我高委員11月2日，在外交國防委員會質詢外交部次長曾厚仁的影片。難得看到質詢類的新聞影片，高委員認真的眼神截圖，讓我眼睛為之一亮，立刻點開來觀看。

沒想到，短短37秒的影片，卻讓我替高委員直冒冷汗。

高嘉瑜委員問：「決定要開放萊豬，是美國主動要求？還是我方主動拋出善意？」曾厚仁次長答：「基於我方整體國家利益考量。」

高嘉瑜委員接著說：「但是你這個善意是做給川普，如果最後是拜登，你這個善意會不會變成惡意，變成是害我們的？這就是在外交上大家質疑的，到目前為止，大家也沒有看到美國貿易談判代表有釋出善意。」

高嘉瑜委員一向快人快語、有話直說，經常不經意的說出內心真實的想法，得罪當道而不自知。

2020選戰期間，一句「把阿扁關回去」，差點讓她五馬分屍，急忙找來扁系的游錫堃、羅文嘉及江志銘站台消毒；這次在外交國防委員會的尖銳質詢，不但戳破了蔡英文「不能說的秘密」，更直指「民進黨押錯寶選錯邊」、「主動討萊豬吃」。

曾厚仁次長看起來是老實人，面對執政黨立委質詢卸下心防，默認了「蔡英文主動要臺灣人吃萊豬」，未來恐怕官位不保。

高委員真的也要多小心，快人快語之餘，不見容於民進黨當道，恐怕未來的道路也難行。

臺灣人更要小心，「今天含著眼淚吃萊豬，明天就會抱著牌位吃核食。」

#「主動討萊豬吃」這種要求沒見過

#誤入叢林的小白兔

#今天吃萊豬明天吃核食

影片連結：

https://ppt.cc/ff7pux

(中時 )