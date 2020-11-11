MSCI於今(11)日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股的成分股新增39檔，刪除32檔，MSCI中國A股指數成分股總數增加至482檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。

MSCI自去年二月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，將中國A股的納入因子從二月的5%逐步增加至十一月的20%，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股權重也隨著不斷提高，而在科創板掛牌之股票則因未具滬港通資格，尚不符合成分股選取標準。

從北上資金流向可以發現，雖然今年以來MSCI並未進一步調升A股納入因子，然而在境內疫情控制得當，且進出口貿易優於預期的表現下，海外資金依然持續增配A股，今年以來透過陸股通的北上資金累積超過1300億人民幣，顯見A股市場已逐漸成為國際資金資產配置不可或缺的一環。

觀察今年以來(截至11月10日)陸股表現，上證指數上漲10.16%，滬深300指數上漲20.93%，相較於全球主要國家，表現相當優異；同期間外資投資指標之一的MSCI中國指數上漲27.86%，而專注A股投資的MSCI中國A股指數漲幅更達28.92%。在全球受疫情影響股市表現普遍不佳的背景下，中國股市率先走出反彈行情。而在海外資金加持下，表現更是亮眼。

十月底召開的五中全會指出，十四五規畫以「雙循環」與「科技創新」為主軸，高端設備要能自給自足，預料半導體產業將是重中之重，成長股還是中長期重要投資方向，但老經濟則有機會迎來補漲機會，產業均衡配置還是主邏輯。而陸股短期漲多回檔後，預期上證指數將維持3,100~3,500區間震盪。

而MSCI A股ETF的產業配置均衡，老經濟與新經濟的雙循環，正與十四五規畫不謀而合。而元大MSCI A股ETF(00739)於今年10月28日進行首次收益分配，每受益權單位數可分配收益為0.5元，約當殖利率為2%，更在短短一周(11月4日)即順利完成填息，顯見中國A股的成長動能仍十分強勁，建議投資人可逢低長線布局。

(時報資訊)