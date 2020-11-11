成衣大廠儒鴻(1476)法說會後，外資出具最新報告給予「買進」評等，並且調高目標價到500元。

儒鴻法說會上表示，第四季是傳統布的旺季，成衣訂單能見度也回到軌道，11、12月營收有機會持續挑戰單月新高，而不僅單季營運不錯，在手訂單能見度也達明年上半年。

儒鴻為了滿足客戶強勁需求，在越南再新擴增5~10%的產能，而在印尼第一期成衣廠在明年4Q商轉。新增的成衣能約140萬件，印尼新產能對整體成衣產能的貢獻達14%。儒鴻印尼廠第一期月產能達140萬件後，預計將再設置第2期，月產能同樣達到140萬件。屆時將有120條成衣產線、月產280萬件。

該外資強調，2021年對儒鴻而言，仍將是豐碩的一年，今年的新冠疫情已加速了成衣產業進一步合併。在新產能和新客戶的挹注下，預估明年儒鴻獲利年增將逾3成。

至於今年新台幣表現強勁，儒鴻今年前9月匯兌損失共計約8100萬元，相較去年同期匯兌收益約8000萬元，一來一往間差了約1.6億元。儒鴻會持續以提升生產效率、產品組合優化，藉此因應新台幣匯率過強。

儒鴻第3季稅後淨利新台幣12.52億元，年增5.1%，每股稅後盈餘（EPS）4.56元；前3季稅後淨利26.59億元，累計每股賺9.69元，全年肯定又將再賺一個股本。

(時報資訊)