新冠肺炎疫苗臨床試驗成功利多持續發酵，也帶動國際油價續揚，塑化股今日持續一片紅咚咚，台塑四寶強勢領軍，台塑(1301)、台化(1326)開高走高，大漲約3.5%，南亞上漲約1.5%，與油價關係最為密切的台塑化(6505)也延續昨日大漲行情，盤中漲幅逾4.7%，衝破90元大關，台聚家族亦同樣剽悍，台聚(1304)大漲5.5%、華夏(1305)漲幅也逾5%，台達化(1309)、亞聚(1308)漲幅也分別達3.5%、2.5%，另外，中石化(1314)、國喬(1312)、台苯(1310)等均也同步上漲，類股漲幅整齊。

受到新冠肺炎疫苗報佳音後，國際油價在昨天勁揚後，今天強勢續漲，紐約商品交易所西德州中級原油12月交割價上漲2.66%，來到每桶41.36美元；布倫特原油明年元月交割價也上漲2.85%，到每桶43.61美元。

新冠肺炎的衝擊下，使得全球終端消費減弱，也衝擊到石化產業，尤其是和原油關聯度最高的個股，即台塑化，但隨著油價連兩天的強彈，台塑化股價已經連續兩天飆漲，持續朝向90元靠攏。

目前大陸疫情恢復情況優於歐美，大陸10月中公布的第3季GDP年增4.9%，前三季GDP增速已轉正、年增0.7%，顯示經濟逐漸擺脫疫情陰霾，加上擴大內循環的刺激力道，大幅增加傳統基建、新基建等，經濟穩步復甦，多家預測機構預估，第4季GDP將持續回升，有利提升石化產品需求。

另外，歐美以往交由開發中國家之加工外銷訂單，因印度、中南美洲等國疫情嚴重，而將訂單移轉給疫情控制得宜、且可準時交貨的大陸加工外銷廠商，導致亞洲海運貨櫃大量流往美洲市場，依美國調查機構Descartes Datamyne發布數據顯示，9月從亞洲發往美國的貨櫃數量達164.8萬個，其中來自大陸貨櫃數量約105.3萬個，比去年同期大增19.6%，但貨櫃回流亞洲需3~4個月，造成全球海運市場貨櫃流通失衡，且大陸石化原料需求較預期增加，再加上美國石化廠受8月底颶風影響，出口量減少，市場供應吃緊，均有利於推升亞洲地區第4季石化產品價格。

(時報資訊)