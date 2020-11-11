台北市長柯文哲市政團隊再爆內鬥，傳柯文哲獨厚台北市政府發言人陳智菡，因此副發言人黃瀞瑩轉至副市長黃珊珊辦公室，而2位副市長黃珊珊、蔡炳坤也爆搶曝光不和說，對此，台北市長柯文哲感嘆「甄嬛傳看太多！」。

據周刊報導，傳市府發言體系全權交由發言人陳智菡負責後，柯對陳相當溫柔，有別於過去酷吏的形象，導致黃瀞瑩悄悄轉去北市副市長黃珊珊辦公室。另外，黃珊珊因準備參選2022台北市長選舉，積極參加市府局處舉辦的記者會，惹得有意參選台中市長的另一位副市長蔡炳坤不滿。

對於市府內鬥的說法，柯文哲先大笑後直言「甄嬛傳看太多」。而蔡炳坤表示，3位副市長各有分工權責分明，難免會有意見不一樣且「副副」得正，但大家互動良好，對推動市政是好事情。

黃珊珊表示，在府內討論不同意見是非常正常，這才是進步城市應該有的狀況，若有狀況直接溝通，只要大家說清楚就好，出席市府活動是我們的工作，不是為了爭取曝光。

對於被指受柯寵愛且大權一把抓，北市府發言人陳智菡表示，甄嬛傳已經演完很久，大家不要再中毒了，因現在職務有分工，每天市政一直滾動，所以很多事情需立刻做決議，但集體會議也很多。黃瀞瑩指出，若真的失寵的話，應該會發配邊疆，可是目前為止還在市府服務，很多內容都跟媒體事務組有關。

對於是否感覺到市長特別疼惜陳智菡？黃瀞瑩認為，柯市長都疼惜我們幾個人，一直以來都一樣，該嚴格的時候他還是會嚴格，然後該嚴肅的時候其實在會議裡面他也都還嚴肅。

(中時 )