健喬(4114)前3季合併營收22.1億元，年成長12.8%，加上產品結構的調整、努力優化產線以及擴大經濟規模等因素，毛利達8.1億元，毛利率36.7%，年成長26.48%，使得營業利益由-11,705萬元，躍升為5,491萬元，轉為正數，其中來自第三季的獲利貢獻就達到4,066萬元。前3季淨利4,3億元，歸屬於母公司累計淨利為5.5億元，基本每股盈餘2.17元。目前心血管用藥與泌尿道產品出貨穩定，又有新產品推出，Q4營運動能仍足。

健喬呼吸道產品用藥出貨量穩健成長，在心血管用藥與泌尿道產品上，也都開出漂亮的成績單。而2020年9月更與台灣知名品牌吉胃達藥業及韓國BORYUNG藥廠共同合作推出「Gelfos M金吉胃福適凝膠」，可緩解胃酸過多、胃脹氣及十二指腸潰瘍等症狀，搶占胃腸用藥市場。另外，在新藥開發方面，也持續不斷發展，與日本大藥廠簽訂泌尿道新藥Uritos與胃腸類新藥Goofice，其中Uritos可改善尿失禁問題，預計將在2022 Q2上市，預估市場每年約6.8億的營業額。而2023年將推出的Goofice，可紓解便秘問題，該新藥市場預估每年約有8億營業額。

日前新冠疫情尚未趨緩，且即將進入秋冬流感旺季，在呼吸道用藥，及健康保健品上需求勢必增加。健喬十月份單月營收達2.8億元，年成長26.68%，前10月份營收年成長14.05%。

(時報資訊)