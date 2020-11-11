裕隆集團旗下裕隆(2201)、裕日車(2227)第三季財報表現優異，裕隆單季每股純益1.04元，並連續三季獲利。裕日車每股盈餘(EPS)攀升至7.21元，今日股價均受激勵，開高走高。

第三季兩岸車市同步加溫，裕隆第三季合併營收211.79億元，僅年減1.84%；營業毛利46.01億元，年增9%，毛利率19.57%，年增7.18個百分點；單季稅後純益7.44億元，每股純益1.04元，連續三季獲利。

裕隆今年在擺脫過去的虧損包袱後，前三季稅後純益15.09億元，每股純益1.54元，優於去年同期的虧損25.07億元，體質調整有成。

裕日車第三季稅後純益21.62億元，季增逾45%，年增約9.3%，每股純益7.21元，創下同期新高；前三季稅後純益38.22億元，年減24.54%，每股純益12.74元。裕日車第三季獲利創下今年單季新高，主要受惠於轉投資大陸東風日產汽車業績成長，挹注業外收益達26.4億元，是推升裕日車第三季獲利的主要動能。

裕日車前三季營收216.35億元，稅後淨利38.22億元，因第二季受疫情衝擊，累計獲利較去年同期下滑24.54%；前三季EPS為12.74元，低於去年同期的EPS 16.88元。

進入第四季後，兩岸車市進入傳統旺季，裕日車大陸轉投資銷售可望續旺；國內市場方面，第四季在台灣車市推出國產中型轎車Sentra大改款，首月銷售訂單突破3000台，近期也展開進口休旅車款Nissan Juke預售，為年底營運衝刺。

(時報資訊)