韓國10月失業率躍升為4.2%，不僅比去年3.5%要多，也比市場原估值3.6%來得要大。這對近日疫情有升溫趨勢的韓國社會來說，無疑是雪上加霜。

韓國統計廳(Statistics Korea)剛公布最新就業市場動向，10月失業率為4.2%，雖與5到7月失業數據不相上下，但與8月3.2%，9月3.9%相較，表示愈來愈多人失去了飯碗。其中，15到29歲青年族失業率，更高達8.3%，較去年同期多增加1.1%。

若以失業人口來看，10月增加8.1萬人次，總數達117萬。統計數據中，有高達近48個工作，在這波疫情期間消失。這是繼2009年8月金融海嘯時期，工作數量連續減少8個月後，再次出現工作銳減情況。另方面，就業人口雖增加5.4萬，總數約2700萬，但較去年同期，還是大減42萬左右。

再以勞動力參與率來看，10月從62.2%小增至62.4%。同時，15到64歲領薪水的就業率，還是停留在59.8%，但年減1.4%。

勞動力參與率，是指勞動力占15歲以上人口比率，也就是15歲以上人口，有參與勞動的比率。

最後，光在10月這一個月內，旅遊餐飲業就少了近23萬個工作，躉售零售業也沒了近19萬個頭路，同時，製造業近10萬個飯碗也不見了。人力資源業者調侃，日前，財政部官員還信誓旦旦地說，10月就業市場可望溫和復甦，沒想到這份最新就業報告，卻大大地打了這些公務員一巴掌。

(時報資訊)