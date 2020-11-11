美國連鎖百貨公司J.C. Penney百貨，周二獲得破產法院批准該公司的重組計畫，讓該百年歷史連鎖百貨公司免於步入破產命運。

根據稍早的收購協議，Brookfield資產管理和Simon財產集團將透過現金和新的定期貸款債務實質上收購所有J.C. Penney的零售和營運資產，兩公司成為新的控股股東。

J.C. Penney百貨在今年五月申請破產重組，成為疫情爆發以來首家以及最大家申請破產的零售商。疫情爆發以來已有至少20餘家零售商申請破產。

根據新的重組規定，J.C.Penney百貨將在未來兩年砍掉近300家百貨商店，僅剩約600家。

然J.C. Penney的命運仍在火線上，對於美國新一波的疫情再起，已經有許多零售商擔憂業務受影響。Penney的融資協議將在11月16日到期，該收購交易必須在11月20日完成，以避免百貨營運的中止。

J.C.Penney執行長Soltau表示，從這程序的一開始，公司目標是確保百貨能在未來數十年繼續服務顧客，而法院的判決讓公司達到該目標。

(時報資訊)