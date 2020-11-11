邵雨薇和吳慷仁過去曾合作《我的禮物》、《極品絕配》相識，緋聞傳了多年但皆未公開，今年已31歲的邵雨薇，演藝事業如日中天，日前被周刊直擊和吳慷仁約會共度甜蜜時光，對此邵雨薇11日透過經紀人柯宜勤大方認愛，表示現在狀態很開心，柯宜勤對於兩人戀情也樂見其成。

邵雨薇和吳慷仁兩人共通點不少，除了都是高雄人，北漂為演藝工作打拼，也曾為生計四處打工，成名背後血淚史相似，且對表演都相當熱愛，常討論劇本話題，話題一拍即合。柯宜勤表示，邵雨薇和吳慷仁曾分手1年，上週跟邵雨薇約喝下午茶，她才談到兩人最近復合關係，「他們思考1年後，認為彼此適合在一起，彼此是真愛，我覺得很好，很成熟看待這段感情，他們彼此也到了適婚年紀」。

柯宜勤也說到「兩人之前都單身，要一起就要彼此配合，做些調整，願不願意為對方做調整，我覺得他們有思考過，不是一時激情，也沒有在躲避」。至於邵爸媽知道？柯宜勤說「我想有吧，沒那麼清楚」，並表示「慷仁講會更清楚，有些東西他本人比較知道」。

邵雨薇今年上半年工作滿檔，除了舞台劇《昨夜星辰》，也忙著拍近期正在上映的《天巡者》，柯宜勤直言邵雨薇到10月前的狀態就是「忙翻」，這2個月有小空間可以休息，邵雨薇心情、狀態也都很好，「她之前壓力太大，壓力不是一般人可以負荷，但她走過來了，她真的很棒」。

(中時 )