【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.11.11

美國總統大選，民主黨拜登宣佈勝選。大陸方面如何評估，拜登上台後的兩岸關係走向？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決遏制「台獨」分裂活動。

大陸國台辦今天舉行例行新聞發佈會，本報記者提問，「輿論認為，和現任川普總統瘋狂的對華政策相比，拜登對中國大陸的立場會相對溫和。不可諱言，美國向來是台海問題當中，很重要的第三方因素。請問發言人，大陸方面如何評估，拜登上台後的兩岸關係？是會更糟呢？或是有機會朝向和緩的方向發展？」

朱鳳蓮表示，「需要強調的是，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。我們希望美國政府充分地認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理台灣問題。」

朱鳳蓮重申，「我們的對台方針政策是一貫的、明確的，我們將堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決遏制『台獨』分裂活動。」

與此同時，台灣有輿論認為，美國大選之後是兩岸尋求和解，重回正軌的契機。朱鳳蓮表示，大陸曾多次指出，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，干擾和阻撓兩岸交流合作，推動一系列的謀「獨」行徑，勾連外部勢力進行挑釁，是造成當前兩岸關係緊張的總根源。民進黨當局只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係才可能改善發展。

朱鳳蓮重申，「台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。祖國必須統一，也必然統一，這是兩岸關係發展的歷史定論。大陸發展進步是決定兩岸關係發展，引領民族復興的關鍵因素。」

朱鳳蓮強調，當前，大陸決勝全面建成小康社會取得了決定性成就，中華民族偉大復興邁出了新的一大步，為推進祖國統一奠定了更堅實的基礎，提供了更有力的支撐。大陸希望廣大台灣同胞認清歷史大勢，和大陸一起朝著實現民族復興、祖國統一的光明前景而共同努力。

此外，拜登宣布當選美國總統後，令一直支持川普的民進黨政府連夜立刻髮夾彎，蔡英文也在推特上發文祝賀拜登當選。朱鳳蓮表示，民進黨當局和台灣某些勢力為了推動謀「獨」不擇手段，甚至在美國大選中選邊站隊，是其謀取政治私利的一貫伎倆，只會搬起石頭砸自己的腳。

朱鳳蓮表示，「台灣是中國的一部分，我們歷來以一個中國原則處理台灣對外交往問題，堅決反對台灣地區和有關國家發展官方往來關係。」

(中時 )