生涯拿下10座總冠軍的塞爾提克傳奇球星湯姆海森(Tom Heinsohn)美國時間11日10日去世，享壽86歲。塞爾提克聲明：「海森做為球員、教練、播報員有很多成就，他真正優秀的地方是他的人格。他是數十年來塞爾提克的精神導師，只要塞爾提克還在，湯米的精神也將永遠存續。」

海森球員生涯1956-65年全部效力塞爾提克，是傳奇中鋒比爾羅素(Bill Russell)同梯球員。海森主打大前鋒，與羅素合拿8次總冠軍，最厲害時場均21.7分、10.6籃板，6次入選明星隊。退休後海森擔任塞爾提克總教練長達9年，期間又拿兩次總冠軍。

NBA總裁、紅襪隊官推都發文致意，比爾羅素推文表示：「我們的一生中只有寥寥數人稱得上真正的摯友，今天我失去其中一人了。」

海森最為人樂道的是他擔任播報員時期，創出了塞爾提克專有的「湯米分(Tommy Point)」。每當有人做出精彩動作或特殊貢獻，他就會被稱讚「得了1個湯米分」。「湯米分」廣受球迷喜愛，2002年進化為「湯米獎(Tommy Award)」。

史上最多次湯米獎得主為皮爾斯(Paul Pierce)的139次，隆多(Rajon Rondo)贏得100次，賈奈特(Kevin Garnett)獲得56次。現役球員獲獎最多的是斯馬特(Marcus Smart)的54次。

(中時新聞網)