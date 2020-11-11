高雄一名騎士日前收到600元罰單，原因是她騎到道路邊線外，但現場畫線不只讓騎士自己看不懂，放上網分享更引起許多網友討論「不然要騎哪？」交通部長林佳龍今接受質詢時坦言，從照片中他也看不出問題，接下來與各縣市的道安會報中，他會要求把此案列入專案檢討改善。

高雄一名騎士經過大社區旗楠路時被人拍照檢舉，因違反道交條例第45條12款「任意駛出邊線」挨罰600元，警方解釋，路面邊緣線寬為15公分，白線外就是路肩，汽機車禁行。

時代力量立委邱顯智今在立法院交通委員會質疑，全台有2200餘萬輛機車，馬路上的標線畫得偏左或偏右，對騎士的影響很大，不能走的地方會讓人以為還有地方可走。他拿出違規現場照片要林佳龍判斷，騎士們是否有違法，林看了看照片說，看不出有明顯問題。

邱顯智指出，路面外側邊緣線是寬15公分的白線，車道區隔線則是10公分的白線，駕駛在行進中如何能判斷？難道大家出門都要帶著尺去量嗎？哪裡要劃入路肩，應要有明確規定。

林佳龍表示，接下來在他主持的道安會報中，會要求各縣市政府針對這件事情做檢討，提出改善計畫。

交通部路政司司長陳文瑞說明，路面邊緣線與車道區隔線外觀看起來很像，但只要劃對位置是不會引起用路人誤會的，會把此案例挑出，建議各地方政府劃設得更清楚。

(中時 )