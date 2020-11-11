女星王百瑜年僅17歲就被發掘，兼差當模特兒，果真天生美貌讓她進了演藝圈，拍了無數廣告，還演出《新蜀山劍俠》、《京港愛情線》等經典作品，甚至美到被天王劉德華欽點拍攝〈苦纏〉MV，但她情路坎坷，她與男星黃建群相戀結婚，卻因男方婚後疑似曖昧賈靜雯而離婚，近日王百瑜上節目，曝光了這段婚姻的心酸內幕。

王百瑜難得露面，作客《命運好好玩》節目，分享這段時間從結婚生子到離婚的心路歷程，王百瑜表示，當年外傳她跟黃建群結婚4年才喊切，真實情況其實才1年就離婚了，當時她不過25、6歲，靠狂接工作調適心情，都是需要出國出外景的那種，透露當年贏過第一名模，獲得每個月到香港、大陸拍廣告的大case，也因此認識主持人何篤霖，而除了出國出外景，她還接到香港劇組的片約，在北京拍了1個多月的戲。

王百瑜透露，當年離婚她就一直想著自己還年輕，不能沉浸在哀傷中，於是想方設法振作，「我覺得一定要讓自己好好的」，因此每天都認真打扮，去購物、去做保養，讓自己盡可能開心，漸漸地走出失婚之痛。

而同時，王百瑜也感覺演藝工作的不穩定性，心生想當包租婆的念頭，不斷研究房地產，還研究了法拍屋，後來以市價6折買了一間20幾坪的屋子，靠以屋換屋的方式，在台中買下一間透天厝，之後裝潢成小套房分租，實現當包租婆的願望，但她坦言其實當房東不輕鬆，得替房客處理各種大小事，甚至有時還挺煩人的。

(中時新聞網)