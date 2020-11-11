大陸環球網11日引述美媒報導，TikTok於當地時間10日，在美國華府上訴法院提告，聲請法院中止今年8月14日美國總統川普發布強制要求字節跳動公司在11月12日之前脫離TikTok美國業務的總統令。

TikTok對於該訴訟聲明表示，縱使不同意美國外國投資委員會（CFIUS）先前的評估結果，不過TikTok一年來與CFIUS積極溝通，期能解決國家安全顧慮。但針對TikTok提出的全面資訊隱私與安全架構，CFIUS尚未提供任何實質性回饋。由於臨近總統令生效期限、且沒有獲得延期執行，TikTok不得不訴請法院保護公司及員工的合法權益。

報導稱，這起官司以CFIUS、美國總統川普、美國財政部長穆努欽和美國司法部長巴爾為共同被告，也是TikTok對美國政府發動的第4起訴訟。

之前，TikTok公司、員工及其平台創作者3度起訴美國政府，主要針對川普8月6日引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）發布的第一道總統令。9月27日及10月30日，先後有兩名美國法官對這一禁令表達疑慮，並暫時叫停了相關封禁措施。

據報導，字節跳動2017年收購音樂短視頻應用Musical.ly，而CFIUS在2019年以影響國家安全為由開始對這一交易進行事後調查。今年8月14日，依CFIUS建議，川普發布總統令要求字節跳動在11月12日前必須出售或脫離TikTok美國業務，否則，美國檢察總長可以強制關停或拍賣TikTok美國業務。

TikTok起訴書指，在與甲骨文、沃爾瑪達成的初步協議被美國政府擱置後，TikTok還提交了一份新的美國代營運方案。根據該方案，TikTok計畫將美國使用者資料及內容審核業務外包給一個新成立的美國代營運公司，而其餘業務繼續由TikTok營運。TikTok認為，這個代營方案能夠解決美國政府針對使用者資料安全與平台內容的全部顧慮，但被美國方面否決。

根據TikTok的說法，CFIUS總統令存在越權問題，因為該命令試圖強制剝離字節跳動獨立開發的資產，這部分資產與Musical.ly收購交易無關。起訴書公布的資訊顯示，目前仍在TikTok或字節跳動工作的Musical.ly美國前員工只有6人，TikTok美國9800萬用戶中，只有320萬在交易前開設Musical.ly帳戶，強迫剝離這部分以外的資產屬於嚴重越權。

TikTok表示，CFIUS沒有給予TikTok充分的機會評估或回應總統令的相關依據，這違反了正當法律程序原則。另外，CFIUS既沒有考慮TikTok提出的替代方案，也沒有考慮或解釋為何相關風險消減措施不能緩解其國家安全擔憂，侵犯了TikTok的合法權益。

業界分析稱，TikTok起訴CFIUS一案難度大，勝算低。依美國法律規定，基於國家安全理由的CFIUS決定，通常不受法院司法審查管轄，因此少有商業公司直接挑戰。

(中時 )