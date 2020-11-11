美國媒體最近公布一項數據，那就是最近五年季後賽得分王，剛幫助湖人奪得隊史第17座總冠軍的詹姆斯，以場均30.1分高居榜首，杜蘭特與哈登緊追在後。

過去五年4次率領球隊闖進總決賽的詹姆斯，不但兩冠在手，而且在季後賽曾單場豪取51分的精采表現，並且多次單場得分超過40分，場均30.1分力壓群雄。

一直被拿來與詹姆斯比較的杜蘭特，上賽季因傷報銷，但他在勇士的三個球季拿到兩枚冠軍戒，而且兩度獲選總決賽MVP，過去五年季後賽場均29.3分名列第二。

例行賽得分王火箭一哥哈登，被嘲笑是季後賽的軟腳蝦，但實際上是這樣嗎？哈登憑藉著拿手的歐洲步在過去五年季後賽場均29.2分，名列榜上第三名，如果這樣的表現是軟腳蝦的話，那全聯盟只有兩人不是軟腳蝦了。

終於圓了冠軍夢的「一眉哥」安東尼戴維斯，場均28.4分排名第四；從馬刺跳槽到暴龍的里歐納德，場均28.1分名列榜上第五。勇士最有人氣的球星莫過於史提芬柯瑞，上賽季受傷導致球隊戰績墊底，但柯瑞過去五年季後賽場均26.8分，依舊是最犀利的得分悍將。

連續兩季創下場均大三元紀錄的韋斯布魯克，2017年奪得例行賽MVP殊榮，可惜季後賽表現就有些疲軟，場均25.9分排名第七。

連續兩季例行賽MVP得主「字母哥」阿提托康波，並沒有在季後賽展現出統治能力，場均25.7分名列第八；拓荒者一哥利拉德，已成為聯盟前三強控衛，無奈拓荒者在季後賽的路走得不長遠，場均25.7分名列第九。

厄文與詹姆斯交惡而離開騎士，但他的得分能力並沒有因此而下滑，雖然過去五年打季後賽的場次不多，但曾有單場41分的攻擊火力，場均24.8分，排名第十足已讓他感到驕傲了。

(中時 )