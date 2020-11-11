國際指數編製公司明晟（MSCI）11日公布半年度評審結果顯示，MSCI全球標準指數新增141檔個股，剔除135檔個股。

上海證券報報導，MSCI中國A股在岸指數增加成分股58檔，剔除23檔標的。其中新增前三大標的包括金龍魚、長城汽車和瀾起科技。此外，MSCI中國A股在岸小型指數中新增293檔個股，剔除22檔個股。

MSCI中國全股票指數中新增60檔個股，剔除55檔個股。以總市值計，金龍魚、百濟神州（美股）和思摩爾國際（港股）為最大的三檔新增個股。MSCI中國全股票小型指數中新增354檔個股，剔除45檔個股。

環球外匯網報導，據Wind數據顯示，截至6日收盤，外資在A股次級市場的持股數量約為927.61億股，累計持股市值為人民幣（下同）2.295兆元，較2019年底的817.36億股、1.574兆元，分別增長13.49％、45.81％。

(工商 )