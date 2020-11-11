國民黨日前召開記者會，稱民進黨政府押錯寶，有6成民眾希望暫緩萊豬進口，遭民進黨發言人顏若芳稱是「超前部署」，竟在美國大選結束前就做出民調結果，明顯「先射箭後畫靶」，企圖帶風向。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，民進黨說6成民眾對萊豬有疑慮是「製造」出來的，意思就是說「你們很無腦、很好騙，叫你們吃萊豬就給我吞」。

顏若芳表示，美國總統大選直至8日拜登才宣布勝選，國民黨卻在5至6日就用誘導式的預設民調題目製造民意，企圖帶風向，坐實了國民黨滿腦子只有政黨利益盤算，卻絲毫沒有將台灣國際經貿的發展放在心上。

對此，鄭照新在臉書表示，「我實在看不懂在說啥？」民進黨說，對萊豬表示疑慮的6成民意是「製造」出來的，「各位鄉親，民進黨的意思是你們很無腦、很好騙，叫你們吃萊豬就給我吞，雖然高官也不敢餵兒孫」。

至於民進黨指稱，國民黨在拜登當選前穿越製造民意，鄭照新解讀，「所以執政黨的意思就是，民眾和你說我反萊豬，你民進黨還在和我說挺川普就是了？還要繼續說拜登當選是中國大陸滲透，和國民黨一塊舔中賣台就是了？」

(中時新聞網)