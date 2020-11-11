經濟泡泡有譜！外界關切也會有其他領域的泡泡嗎？蘇揆上午表示，只要能保護國人健康，又能在安全的環境跟控制中往來，增加外交經貿或其他互動，都是必要的，會由其他相關專業單位提出做法，來滿足各方面的需要。

經濟部證實已有外資電子大廠將透過專案申請方式來台，外界關切除了外交泡泡、經濟泡泡外，是否還有其他泡泡。

蘇揆表示，台灣是世界最安全的國家，基於有相關必要，也開放外籍人士進入我們的國家，但也看到這樣的開放，漸漸都有一些確診的案例從國外進來，我們也會非常小心，尤其看到國外有些主要國家都有第2波疫情，所以我們要更小心。

他說，基於國境風險嚴管，很多必要的、從外交到經貿都有必要互動，所以在保護國人健康的前提下，用各種方法外交泡泡經貿泡泡、只要能保護國人健康，又能在安全的環境跟控制中往來，增加外交經貿其他互動，都是必要的，會由其他相關專業的作法，來滿足各方面的需要。

(中時 )