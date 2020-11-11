美德藥廠新冠疫苗有效，醫界憂台灣買不到。（中天新聞提供）

新冠疫情仍在全球發燒，美德大廠合作研發的疫苗傳出好消息，輝瑞宣稱防護力可達9成，儼然成為世界救星。但世界各國都在搶疫苗，台灣真買得到嗎？國內專家憂心機會渺茫。對此，財經名嘴賴憲宏認為，如果沒有排進第一波疫苗分配名單，台灣經濟將受到巨大衝擊，甚至GDP因此可能砍半。

輝瑞日前表示，希望年底能生產出2500萬到5000萬劑的疫苗，但這些疫苗會優先分給歐洲、美國、英國和日本、大陸。台灣到時能拿到疫苗？數量又有多少？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（10）日說。明年第一季結束前應可拿到，但衛福部長陳時中今改口，引進疫苗時間未定。

賴憲宏在中天新聞《頭條開講》節目中表示，有人說，得疫苗者得天下，輝瑞和BNT合作研發的疫苗可達9成效力，這是非常好的消息，但台灣沒有輝瑞和BNT的直接授權，也沒有提前預訂，台大兒童醫院院長黃立民預估，台灣可能要到明年第2季才拿得到疫苗。賴憲宏說，如果情況如此，那就代誌大條了。

賴憲宏解釋，因為明年台灣GDP預估是3.9%，可能會掉1.9%，這樣經濟幾乎是腰斬。台灣有很多企業等了一年多，甚至連一毛錢都賺不到的情況下，可能等不到疫苗的到來。雖然我們可以從COVAX的平台分得到，問題是該平台有156個國家參加，在平均分配下來，台灣到底能分配到多少？可能只能分得到2、3百劑，到時誰要先接種或不要接種，問題就很大了。

賴憲宏說，美德合作研發的疫苗讓全球很振奮，但台灣反而要開始擔心了，如果我們周邊國家、所有競爭對手包括日本、韓國、中國大陸或美國都拿到疫苗，他們可以自由進出，只有台灣沒辦法走出去，台灣形同被孤立，不只在政治上被孤立，在經濟上也面臨同樣處境，因為防疫的疏漏我們被孤立了，這問題才是目前政府應該要正視的。

(中時新聞網)