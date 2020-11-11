PCB廠-柏承(6141)調整效益持續顯現，在產品組合優化下，第3季稅後盈餘達1.1962億元，季增1.17倍，並較上半年獲利倍增，單季每股盈餘0.92元，累計前3季每股盈餘為1.37元，由於第4季訂單狀況比第3季好，柏承預估，第4季營收將較第3季增加5%到10%。

柏承出售廣東惠陽廠後，現有昆山廠及台灣廠兩個廠區，其中昆山廠月產能為30萬平方呎到35萬平方呎，以生產HDI手機及頭戴式耳機、軟硬結合板及部分傳統網通板為主，台灣廠則以IPC、半導體測試板及樣品生產為主，單月營收貢獻約6500萬到7000萬元。

目前柏承營運重心在昆山廠，由於昆山廠生產效率不斷提升，帶動公司營收及毛利率穩定成長，第3季獲利表現亮眼。

受惠於傳統旺季來臨，柏承第3季合併營收為9.29億元，季增17.74%，為107年第4季以來新高，營業毛利為2.29億元，季增47.58%，單季合併毛利率為24.65%，季增4.94個百分點，營業淨利為1.23億元，季增64.37%，單季稅後盈餘達1.1962億元，季增1.17倍，亦較上半年獲利倍增，單季每股盈餘為0.92元，累計前3季營業毛利為4.66億元，營業淨利為2.11億元，歸屬於母公司稅後盈餘為1.77億元，每股盈餘為1.37元。

在南通廠部分，柏承南通廠已於今年5月開始動工，根據柏承規劃，南通廠將分為兩期，第一期投資金額約8億元人民幣，廠房主體將於第4季底完工，明年上半年進行設備安裝測試，明年第3季到第4季開始試產，一期最大產能為60萬平方呎，預計將逐步開出，待產能利用達80%到滿載，柏承將啟動第二期，兩期總投資金額約人民幣16億元；由於南通廠採自動化產線，完工後將生產量大的手機板及類載板(SLP)，昆山廠則以生產HDI及軟硬結合板為主。

由於客戶訂單優於預期，柏承10月合併營收無畏十一長假，單月合併營收達3.22億為107年10月以來新高，累計前10月合併營收為26.36億元，年成長3.73%。

柏承表示，第4季訂單狀況比第3季好，預估有機會較第3季成長5%到10%，下半年業績可望明顯優於上半年。

(時報資訊)