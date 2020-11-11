中租-KY(5871)11日召開法說會，揭示2020年第三季業務成長略優於預期、且資產品質維持良好，對第四季及全年成長樂觀看待。中租近日股價持續上攻創高，今（11）日續開高穩揚，最高上漲1.57％至161.5元，再創上市新高價，早盤維持逾1％漲幅。

中租股價自9月24日起一路震盪向上，以今日高點161.5元計算，1個半月來波段漲幅已逾29％。三大法人近期持續偏多加碼，近9日連續買超達7931張，其中以外資買超6358張最多、投信買超1642張，自營商則小幅調節賣超69張。

中租第三季合併營收153.58億元，季增7.41％、年增0.48％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利44.87億元，季增13.14％、年增16.15％，每股盈餘（EPS）3.25元，雙創歷史新高。應收帳款淨額4482.71億元，較去年底增加8％、年增16％，微幅超越預期。

累計中租前三季合併營收435.99億元、年增1.98％，歸屬母公司稅後淨利123.76億元、年增7.79％，每股盈餘8.96元，均創同期新高。應收帳款淨額以中國大陸成長動能較強，較去年底增加10％、年增22％，若以人民幣計價則較去年底增加11％、年增24％。

中租截至9月底延滯率自2.9％續降至2.8％，其中台灣及中國大陸分別自2.9％、2.4％降至2.7％、2.3％。財會主管陳文正表示，今年單季新增延滯仍以首季較多，第二季已明顯減少、第三季續降，整體營運已恢復過往水準。

陳文正指出，中國大陸的寬限展延比重過去約占5％，歷經半年後寬限已到期，整體延滯率仍持續改善。至於東協各地狀況不同，目前僅菲律賓受影響較大、仍進行寬限展延，但該國業務占東協市場不到1％，其他越南、泰國、柬埔寨、馬來西亞4國已大致恢復。

陳文正表示，今年迄今業務成長動能略低於內部設定的較高目標，但這是受疫情影響的可預期結果。隨著台灣、中國大陸及除菲律賓外的東協主要市場狀況均已恢復，且第四季向來為融資業務旺季，預期將是成長動能較強的一季，應收帳款續朝達10％區間高標努力。

中租公布10月自結合併營收51.71億元，僅較9月52.44億元新高小減1.4％、較去年同期51.21億元微增0.97％，續創同期新高、亦創歷史第4高。累計前10月合併營收487.7億元，較去年同期478.75億元成長1.87％續創同期新高。

投顧法人認為，中租第三季營運擺脫疫情影響、資產品質持續改善。隨著時序進入傳統融資旺季，看好第四季動能續強，將帶動全年營運維持成長、順利創高，明年在景氣復甦下，成長動能可望恢復往年強勁動能，維持「買進」評價、目標價自155元調升至172元。

(時報資訊)