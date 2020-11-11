英業達(2356)今年前3季稅後盈餘為69.44億元，年增68.3%，EPS為1.85元，已經賺贏去年全年。今早個股表現優於大盤，漲逾2個百分點。外資法人出具最新報告，認為明年英業達展望依然正向，尤其是在伺服器業務上，英業達將受惠於中國CSP(雲端服務供應商)的訂單，以及美國客戶的需求增加，PC在明年因基期偏高會較為辛苦。

英業達第3季財報，在遠距商機帶動下，單季稅後純益達19.31億元，季增16.39%、年增81.53%，每股純益0.54元，加上第1季認列處分上海浦東舊廠利益，累計前3季純益達69.44億元，年增68.3%，每股純益1.85元。

英業達第3季毛利率為4%，營益率為1.1%；前3季毛利率4.2%，營益率1%。法人表示，英業達今年全年高峰落在第3季，展望第4季，估筆電、伺服器動能都將放緩、進入新舊產品調整期，因英特爾 (INTC-US)TigerLake、IceLake 新平台估明年首季才推出，智慧裝置也受疫情衝擊。法人估第4季，英業達營收恐有近9%的季減，毛利率約在3.9%，至於OPM則約1%。

(時報資訊)