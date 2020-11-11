美國國務卿蓬佩奧今（11）日宣布，將由次卿柯拉克於20日與台灣展開經濟對話。行政院長蘇貞昌對此表示，台美雙方經貿互動已高達2.43兆元，雙方有必要更進一步加強合作。同時，亦將在保護國人健康前提下，增加與他國外交、經貿或其他方面的互動。

外交部指出，首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）將於20日在華府及台北2地同時舉行，台灣將由經濟部政次陳正祺率小型代表團赴華府進行實體會議，外交部及相關部會官員則在台北以視訊同步參與討論。

蘇貞昌今日上午出席「109年地政節慶祝大會」前受訪時表示，台美雙方的經貿互動已高達2.43兆，其中美國對台投資高達7000多億元，雙方有必要更進一步加強合作。而不只是在經貿，大家在很多方面都可以看到蔡英文總統所做的努力、及政府做出來的成績。

此外，經濟部長王美花10日晚間證實，首例「經濟泡泡」已獲中央流行疫情指揮中心核准。蘇貞昌表示，台灣是全球最安全的國家，並開放有相關必要的外籍人士進入。不過，近期國外許多主要國家都出現第二波疫情，因此會非常小心。

蘇貞昌指出，基於國境風險嚴控，在保護國人健康的前提下，政府會用外交泡泡、經貿泡泡等各種方式，能在安全環境及控制中往來，增加外交、經貿或其他方面的互動，這也是必要的，會由相關專業單位做出各種方面做法，滿足各方需要。

(時報資訊)