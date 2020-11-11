台東美麗灣渡假村開發案仲裁結果日前出爐，裁定由台東縣政府以6.29億元買回建物。台東反反反行動聯盟巴奈及環團今赴監察院陳情，公開證實美麗灣的建築物法定價格僅有1億多元，要求美麗灣公司及台東縣政府雙方依《仲裁法》公開6.29億鑑價內容；歷任台東縣長徐慶元、賴順賢、鄺麗貞、黃健庭均經手美麗灣案行政程序，要求監察院釐清箇中違失。

2004年台東縣政府將杉原海水浴場BOT給美麗灣渡假村公司，2007年該公司完成主建築，但因環評卡關，遲無法營運，業者前年尋求仲裁欲拿回投資的成本，仲裁結果日前出爐，台東縣政府須以6.29億元買回建物。不過，環團質疑不該以如此高價買回建物。

台灣反反反行動聯盟巴奈及環團上午赴監察院陳情，地球公民基金會副執行長蔡中岳說，美麗灣的建築使用執照，明確指出美麗灣建築物工程造價「1億071萬2924元」，儘管法定造價一般會低於實際造價，也不至於是1億與6億之差。

蔡中岳表示，環團盼公開6.29億鑑價內容，但台東縣政府多次回應，依《仲裁法》公開資料需經美麗灣公司同意，但美麗灣公司為了保障投資人權益而不予公開。

蔡中岳指出，賠給投資人的6.29億是全國納稅人，為了隱匿資訊，造成全民誤賠的財產損失，孰輕孰重？若鑑價報告確實可接受大眾公評，呼籲美麗灣公司與台東縣府雙方進行協議、出面澄清，否則應由監察院來行使調查權以了解是否有公職人員失職之處，以維護人民權益。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如強調，歷任台東縣長徐慶元、賴順賢、鄺麗貞、黃健庭任內，均有經手美麗灣案行政程序，要求監察院立案調查，釐清各項錯誤政策決議環節應由誰負政治責任，國賠法中都有追究失職公務員條款，台東縣府現有必須賠償廠商的經費，也應對過去主政者提出咎責，也才能釐清爭議，給現有的台東縣府一個清白。

反反反行動聯盟巴奈表示，一直以來他們被戲稱「環保蟑螂」、「藝文流氓」，但他們都是帶著自己的便當去打仗，今天沒把事情做好的是政府與做決定的人，主張拆除美麗灣，台東縣政府有良知地公開裁決書，杜絕黑箱作業。

(中時 )