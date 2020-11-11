網路人氣辣模Yumi.K，因被朋友肘擊胸部影片在網路瘋傳爆紅，上週去朝聖楊丞琳《LIKE A STAR》台北站巡演時，穿著性感的她不僅沒有穿內衣，還直接將衣服拉到胸下，直接露出傲人雙峰，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

Yumi.K上週獨自前往朝聖楊丞琳演唱會，並透露已經喜歡她長達15年，雖然每次都是一個人來看演唱會，但幸運的是每次位子都蠻好的，因此買票時在網路前守了長達12小時，讓她感到相當值得，不過最吸引人目光的則是她不僅沒穿內衣，還大方露出傲人雙峰和深邃事業線，稍微不慎可能會因此露點走光，不過邪惡視角倒是讓網友們看的鼻血直流。

對此網友也紛紛留言：「穿這樣是不是想要引人犯罪」、「全場觀眾被妳吸引住了，焦點都放在妳身上，沒有人會專心聽歌」、「這衣服太危險了吧，根本意圖讓人有犯罪動機」。

總是不吝嗇秀出好身材的Yumi.K，之前疑似要寄貨給粉絲，為了節省空間將袋子空氣抽掉弄成真空包裝，未料一個向前彎腰的動作，竟讓她胸前一對車頭燈幾乎要呼之欲出，照片立刻在網路瘋傳掀起熱議。

(中時新聞網)