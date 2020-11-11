台南一名妙齡女正妹A女去年9月應閨蜜邀約，前往閨蜜家中聚會喝酒，事後卻醉倒在沙發上，但閨蜜的男友卻獸性大發，竟當著另一名男性友人的面前，猥褻A女，事後又趁著男友人外出以及女友離開客廳時，直接在沙發上性侵A女，一審判刑3年6月，經上訴後台南高分院加重判處3年7月徒刑。

根據判決書記載，A女受到閨蜜靜靜邀約，在108年9月29日晚上10時許，相約至靜靜租屋處客廳飲酒聊天。當時除了靜靜男友在場，也邀了另一名李姓男子前往。眾人飲酒作樂後，A女不勝酒力醉倒在沙發上，靜靜的男友見有機可乘，竟然趁著女友暫時離開客廳，但李男還在現場時，親吻A女嘴巴及撫摸A女胸部。

不過事後李男外出接女友，靜靜的男友見女友也不在場，竟然直接脫去A女褲子後在沙發上性侵，事後裝作沒事發生。A女於同日上午6時許清醒後，發覺其下體有異物流出，發覺有異，氣得報警處理。

但法院審理時，男方坦承其雖親吻及摸A女胸部，但當日屋內尚有其女友及其家人，不可能與A女單獨接觸發生性行為，甚至辯稱A女陰道驗得他的精子細胞，有可能是當日與女友在房間與客廳發生性行為，精液滴出才沾到。

台南地院法官不採信其說詞，一審判男方3年6月徒刑，經上訴後高院，法官改判3年7月，可上訴。

(中時新聞網)