【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.11.11

大陸解放軍一架運-8反潛機昨天上午進入台灣西南防空識別區，下午更首次出現在1500公尺高度，引發討論是不是派出的特殊機型。解放軍軍機頻頻出現擾台是否有意保持或加劇台海緊張局勢？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這顯示大陸捍衛主權和領土的決心，她呼籲民進黨，對陸方的決心「不可低估，不可挑釁，不可冒險」。

朱鳳蓮表示，解放軍的有關行動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對民進黨當局「台獨」挑釁行徑的嚴正回應。事實上今天除了購物節，大家更應該關注今天是人民空軍成立71週年，祝人民空軍生日快樂。

朱鳳蓮強調，不承認自己是中國人，大搞「台獨」，還指望外部勢力保護，只會鑄成歷史性大錯和災難性後果。對兩岸民眾在捍衛國家主權和領土完整問題上的決心和意志，對我們所做的準備和能力，民進黨當局和「台獨」分裂勢力千萬不可低估，不可挑釁，不可冒險。

此外，美國國務卿彭佩奧昨天宣佈，國務院次卿克拉奇20日將以實體和視訊視頻同步進行的方式與台灣展開經濟對話。朱鳳蓮重申，大陸堅決反對台灣地區同美國開展任何形式的官方往來。

朱鳳蓮表示，對於這個對話可能涉及有問題的美豬、美牛進口議題，台灣民眾都清楚。民進黨當局勾連外部勢力，不顧民意反對，執意開放相關產品進口，台灣民眾有著極大擔憂和義憤。

朱鳳蓮強調，民進黨當局挾洋自重，打著「經濟」「商業」的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。

與此同時，蔡英文政府一再聲稱「願促成兩岸之間有意義的對話」，朱鳳蓮明確回應，沒有「九二共識」的「地基」，何來兩岸對話的「大廈」？企圖繞開「九二共識」，任何交往對話都是無從談起的。

朱鳳蓮奉勸民進黨當局，不要再玩文字遊戲，欺騙台灣民眾。只有真正從台灣民眾福祉出發，承認「九二共識」，停止勾連外部勢力和進行謀「獨」挑釁，以實際行動改善兩岸關係，才是正途。

(中時 )