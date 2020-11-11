工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業第三季因船舶、半導體、基礎工程與水資源等產業訂單暢旺，以及台灣大型閥門訂單出貨挹注，第三季EPS達2.22元、前三季EPS為6.45元，雙雙改寫同期新高。前十月合併營收攀升至20.14億元，改寫同期歷史新高，第四季營運審慎樂觀。

不過今（11）日股價僅小漲0.10元而以95.0元開出，最高達95.5元，最低至平盤94.9元，目前呈現小漲走勢。

捷流董事會承認第三季財報，第三季合併營收6.12億元、營業利益1.21億元，雙雙改寫單季次高。稅後淨利0.87元，EPS從去年同期2.21元微幅增加至2.22元。前三季合併營收18.3億元，營業利益3.6億元、淨利歸屬母公司2.52億元，EPS從去年同期6.18元攀升至6.45元。

捷流表示，第三季調整產品組合結構，營收成長，整體毛利率也提升至33.58％，加上提升自動化生產效益及有效控管費用，是第三季及前三季獲利持續增長的主因。

捷流10月合併營收1.88億元，月減2.08％，年減18.43％；前十月累積合併營收達20.14億元，創歷年同期新高，年增0.13％。捷流表示，捷流除既有訂單，隨美國總統大選明朗化，中美貿易競爭不至於更惡化，更將帶動亞洲各國基礎建設需求增溫，可望挹注捷流更多訂單需求。

捷流指出，中國大陸十四大後，確認石化產業進行側結構性改革，將石化產業的創新和高品質發展列為優先目標，將有助於推動中國大陸石化業升級，將帶動增購閥門及汰換需求增加，捷流陸續成功取得大陸石化業訂單，第四季可望逐步出貨，有助於維持捷流整體產能稼動率，對第四季營運審慎樂觀。

(工商 )