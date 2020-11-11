台美將於20日進行經濟對話，經濟部次長陳正祺今天允諾，將向美方提出台灣人民對萊豬的疑慮，此行除就5G、科技供應鏈等對話外，還會盡力維護國人的食品安全。

美國國務院次卿柯拉克將在20日與台灣進行經濟對話，我國將由經濟部次長陳正祺率團出席，陳正祺今天於立法院證實，此行是派小團參加，主要都是以經濟部的成員為主，人數估計不會超過七人。

陳正祺表示，台美經濟對話不會洽談任何經濟合作，但對國家整體經濟發展、經濟戰略多有非常大的幫助，這次討論內容包含供應鏈與5G安全等。

國民黨立委江啟臣要求，這趟台美經濟對話經濟部應將國人反對萊豬的民意帶給美國，社福及衛環委員會召委蔣萬安也要求，應提出具體民意數據給美方參考，讓美國得知台灣民意的反彈，以爭取暫緩開放萊豬的機會。

對此，陳正祺也多次允諾，強調立法院交辦的任務絕對尊重，一定會向美方清楚表達台灣人民的意見，將國人對萊豬的疑慮轉達給美方。

(中時 )