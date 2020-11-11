煎荷包蛋看似簡單，但實際操作起來卻很不容易，煎出漂亮荷包蛋的關鍵就在於「鍋子和油的熱度」。使用熱油煎蛋，雖然能快速成型、煮熟，但是也容易讓蛋白燒焦黏鍋，因此建議用「熱鍋冷油」，如此烹調的蛋口感會更滑嫩，也不容易碎裂。

根據每日頭條報導，一名大廚指出，煎荷包蛋時，如果使用熱油下鍋，溫度太高恐讓雞蛋的營養流失，蛋白邊緣也會很容易燒焦、黏鍋，導致雞蛋支離破碎；但若是用冷油煎蛋的話，溫度沒有那麼高，營養成分也就不那麼容易被破壞掉，而且煎出來的蛋口感更滑嫩，也比較不容易黏鍋。

此外，大廚也特別提醒，如果使用冷油煎蛋，務必記得先「熱鍋」，因為若是用「冷鍋搭配冷油」來煎煮雞蛋，可能會有一股油耗味，就沒有那麼好吃。

而搜狐號《豆子廚房》也分享烹調雞蛋的步驟，將鍋子加熱之後，倒入適量的油，把蛋打入鍋中後，千萬不要立刻就去翻動它，建議等到蛋白定型之後，再拿鍋鏟去翻動，如此一來，荷包蛋就不會煎得支離破碎。

(中時新聞網)