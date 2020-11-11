雙11大戰開跑，5大電信業者優惠價殺到見骨！台灣之星5G吃到飽殺到149元，亞太電信也祭出最後一次11元超低月租4G資費；針對「499之亂」合約到期的客戶，台灣大、遠傳推出499短約資費，還有iPhone 12優惠，中華電信申辦5G資費送萬元VR頭盔。

以下列出5大電信業者雙11優惠總整理：

●台灣之星

雙11當日單辦5G吃到飽門號，月租299元，綁約30個月，可享5G不限速上網吃到飽，加辦第二門月租砍到149元，還有網內互打免費、網外市話送1百分鐘等；4G不限速吃到飽，月租費188元，加辦第二門半價94元，堪稱今年最殺。

●亞太電信

「不綁約月租$11彈性飆網」絕版優惠，加碼抽 iPhone 12 Pro，這是亞太祭出最後一次雙11不綁約經典低月租4G資費，月付11元，可享1GB不限速上網，無限上網最高299元，限量5萬門，錯過不再。於指定期限內申辦成功並完成門號開通，可參加5G新機iPhone 12 Pro 128GB抽獎活動。

●遠傳

鎖定「499之亂」合約到期用戶，網路門市推出499元短約吃到飽，綁約一年，可享上網吃到飽，網外送30分鐘免費通話，還加送250元禮券；綁約2年則送1千元購物金，送110分鐘網外通話，本月在網路門市申辦門號，可加碼抽iPhone12。此外，雙11當天，在遠傳直營門市購買iPhone 12 256G單機，再折1111元，限量111台。

●台灣大

網路門市也推出499上網吃到飽資費，還提供momo購物網購優惠；此外，今年網路門市一大亮點是總價近30萬的豪華電競座艙組，搭配5G資費2699元，綁約48個月，專案價只要16萬9000元，近乎半價。

●中華電信

凡申辦5G月繳1399元以上指定方案，購機即贈萬元VR頭盔或AR智慧眼鏡1台。申辦「精采5G方案」月繳1399元30個月，兩款獨家旗艦新機Samsung Galaxy S20 FE128G狂野紅及ASUS ZenFone 7 Pro 256G，只要5990及1萬0990元；另外，申辦月繳999元30個月，精選Samsung Galaxy A42 5G新機等熱門機種，通通只要0元。雙11當天還出限量1111組行動預付卡（3.2GB），只要111元。

中天新聞 5G開台前最後一檔！ 電信祭第2門號半價搶客

(中時新聞網)