國內旅遊受疫情影響普遍低迷，北市觀傳局研擬推出自由行旅客及團客的專屬「旅遊住宿補助」，每人來北市住宿，就可以補助1000元，台北市長柯文哲日前指出，這次補助為北市首次針對自由行旅客做補助，最快希望能在12月公布，細節觀傳局都仍在規畫中，請民眾稍安勿躁。

柯文哲指出，國外疫情仍然嚴峻，台灣因採取嚴格的邊境、出入境管制，才得以在新冠肺炎的威脅下倖存，但國外旅客進不來，北市許多專門收外國觀光客的旅館，經營狀況門可羅雀，對此，市府正在研擬救急措施，預計挽救截至明年3月燈節結束前，北市的旅館營業狀況。

觀傳局指出，救急措施現在都還是草案，初步規畫上路時間從宣布後開始施行，一路補助到2021年3月台北燈節結束為止，補助範圍分為自由行及團客兩種，自由行一人補助1000元，但團客若要申請，則需要透過旅行社申報，也同樣是一人補助1000元。

據了解，北市觀傳局已規畫多項節日、活動，從耶誕節到過年後，包括跨年煙火、西門計畫、聖誕新年愛無限、公館耶誕季、青山王祭、台北燈節等，預計串連起北市各大商圈，重振在地觀光動能；觀傳局指出，自由行的補助方案涉及到系統的建置，目前都還在討論建置方式，確切宣布時間仍需要確認，待方案出爐，會盡快宣布。

(中時 )